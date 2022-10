(Di venerdì 7 ottobre 2022)– “Ildel Trasporto Pubblico Locale aha provocato non pochiai cittadini. Stipendi non pagati, corse saltate, studenti e lavoratori lasciati a piedi, quando il servizio del Tpl, che è un servizio essenziale, deve essere sempre garantito”. E’ quanto si legge in una nota a firma di Roberto, capogruppo della lista civica Crescere Insieme, che spiega: “Per questo, dopo le gravi mancanze delle ultime settimane, alle quali è seguita anche una denuncia contro ignoti da parte dell’Amministrazione comunale per interruzione di pubblico servizio (leggi qui), ho chiesto al Sindaco e alla Giunta, tramite unaurgente, di mettere in campo ogni azione per interloquire con la ditta Trotta affinché provveda aldell’utenza ...

Il Faro online

La risposta dell'Agenzia'Quello che da qualche anno non funziona più è la quantità effettivamente disponibile di risorse economiche, ed è noto a tutti, anche se poi ciascuno vede i propri ...Medesima situazione anche a Roma con Atac e, con in più i servizi delle linee ferroviarie ...anche sui treni, con Trenitalia, Trenord (Lombardia) e Italo che vedranno disagi sebbene non ai ... Caos Tpl a Fiumicino, la mozione di Severini: "Abbonamento gratis come rimborso per i disagi" Una serie di video che documentano l'odissea degli studenti a Montirone, in attesa alla fermata per ore fra bus pieni e corse saltate.Non accenna a migliorare la situazione dentro BusItalia. Dopo lo sfogo dell'assessore alla mobilità Andrea Ragona, arriva quello dei sindacati: «In merito ai problemi che il Tpl, in avvio di stagione ...