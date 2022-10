Arriva il “decreto riscaldamenti” | ecco quanto staremo di più al freddo

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Roma, 7 ott –, possiamo chiamarlo così. Ora – purtroppo – ci siamo davvero. Il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani firma il provvedimento con il quale vengono imposti limiti all’uso degli impianti a gas, in vista di un inverno che si preannuncia davvero duro per tutti noi. “”, i limiti imposti e suggeriti Ilfirmato da Cingolani, come riporta l’Ansa, cita che il periodo di accensione degli impianti “è ridotto di un’ora al giorno e il periodo di funzionamento della stagione invernale 2022-2023 è accorciato di 15 giorni, posticipando di 8 giorni la data di inizio e anticipando di sette la data di fine esercizio”. Dunque, come tutti sapevamo, in sostanza il tutto consisterà in una riduzione del consumo di ...

Riduzione di un grado dei valori massimi delle temperature, posticipata di 8 giorni la data di inizio e anticipata di 7 la data di fine esercizio. Riscaldamenti,il. il ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolan i, ha firmato ilche stabilisce i nuovi limiti temporali di esercizio degli impianti termici di climatizzazione ...... da Assisiun nuovo appello per la pace. Ai venti di guerra, che spirano mai così forti e ... il presidente ucraino ha ringraziato l'Italia per l'aiuto anche sul nuovoriguardante l'invio ...ITALIA – Modalità di erogazione differenti per la nuova indennità prevista dal Decreto Aiuti Ter ... per evitare la doppia erogazione. QUANDO ARRIVA PER CHI DEVE PRESENTARE DOMANDA Alcune categorie ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza” e “misurazione” come specificato nella cook ...