Ucraina | Razov “La Russia è per cessate il fuoco | Zelensky no”

(Di giovedì 6 ottobre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Fino a dove vogliamo arrivare in? E' una domanda che non sta nelle mie possibilità. Per quanto riguarda ilile negoziati di pace, è stato detto dal presidente Putin che noi siamo a favore sia per unilsia per sederci a un tavolo di negoziato. Lo ha detto il 30 settembre, ma qualche giorno dopo il presidente Zelesky ha emanato un decreto che stabiliva che l'non farà negoziati con il presidente Putin. Ovviamente dobbiamo aspettare o che avvenga un cambio del presidente ucraino o un cambio di vedute del presidente ucraino”. Lo ha detto Sergey, ambasciatore russo in Italia, nel corso della registrazione di “Porta a porta”, su Rai1. “Sono sicuro che questo conflitto si concluderà con dei negoziati di ...

Il Sole 24 ORE

A proposito dei danni al Nord Stream,ha definito 'la speculazione sul sabotaggio di un ...armi a Kiev La Russia ha convocato l'ambasciatore francese a Mosca per le forniture di armi all'. ...Per, l'operazione militare speciale russa inè stato il 'male minore'. 'La popolazione dell'sudorientale è stata oggetto di un embargo energetico, idrico, economico. Vi sono ... Ucraina ultime notizie. Ambasciatore Razov, da Russia nessuna minaccia nucleare. Italia propone ... ROMA (ITALPRESS) - "Fino a dove vogliamo arrivare in Ucraina E' una domanda che non sta nelle mie possibilità. Per quanto riguarda il cessate il fuoco e ..."Porta a Porta", questa sera alle 23.30 su Rai 1 una nuova puntata condotta come sempre da Bruno Vespa. Nell'approfondimento odierno, si parlerà della guerra tra Russia e Ucraina, in studio ci sarà l' ...