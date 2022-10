Torino | terrore per Di Maria e Vlahovic | la polizia sventa una rapina a mano armata in casa

La Gazzetta dello Sport

La polizia ha sventato una rapina nell'abitazione di Angel Di Maria. L'argentino si trovava in casa insieme al compagno della Juventus Dusan Vlahovic quando si è verificato il tentativo di irruzione. ...La Gam - Galleria Civica d'Arte Moderna e Contemporanea diinaugura la stagione con la mostra 'Ottocento', occasione per riscoprire parte della ...il corpo contratto e lo sguardo colmo diSi intitola "La femme de claude", l'ha dipinto Francesco Mosso ed è tra le opere che compongono la nuova esposizione "Ottocento" ...La Gam - Galleria Civica d'Arte Moderna e Contemporanea di Torino inaugura la stagione con la mostra 'Ottocento', occasione per riscoprire parte della collezione del museo, da quasi quattro anni non v ...