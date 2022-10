Mal di gola arriva la cipolla di Tropea a salvarti

(Di giovedì 6 ottobre 2022) Soffrite spesso di mal die tosse? Ecco a voi un rimedio per sentirvi subito meglio. Vediamo insieme come fare. Spesso i rimedi più efficaci sono quelli naturali, come ad esempio può essere il miele o il limone che vengono spesso utilizzati per disinfettare la. Un altro rimedio naturale per sconfiggere il mal die la tosse è anche un prodotto alimentare che – quasi – tutti noi utilizziamo. Rimedio naturale contro il mal die tosse: ecco qual è! (Pixabay)Con l’arrivo dell’autunno forse è più facile soffrire di malessere allao avere spesso la tosse. Per questo motivo, con l’articolo di oggi scopriremo un rimedio molto efficace, ma soprattutto naturale. Alcuni di voi lo sapranno sicuramente qual è questo prodotto: stiamo parlando della...

PianetaMamma

Infezione lieve che in alcuni casi però può sfociare sempre indi, febbre, raffreddore,di testa e sensazione di malessere generale anche se vaccinati. Ma cosa succede se ho già ...... che contrastano la cattiva digestione e i malanni stagionali, come raffreddore edi. Insomma, una radice di zenzero fresco non dovrebbe mai mancare in casa, specialmente durante l'autunno e ... Propoli in gravidanza: si possono prendere Aumento esponenziale di positivi nelle ultime due settimane, gli esperti tuttavia tengono d'occhio gli altri virus: sono già molti gli italiani colpiti dall'influenza Grande incremento di contagi in L ...Ci risiamo col Covid: a Cesenatico ci sono già 209 malati, ma senza Green Pass in tanti non si sottopongono al ...