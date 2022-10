In Austria la Lazio non va oltre lo 0-0 contro lo Sturm Graz 

(Di giovedì 6 ottobre 2022) AGI - Lanon riesce a scardinare lo 0-0loGraz, nella sfida del girone F di Europa League, fondamentale per le sorti della classifica biancoceleste. Inla squadra di Sarri non riscatta la figuraccia in Danimarca dell'ultima uscita europea e si complica la vita per la qualificazione. Nonostante il poco turnover (solo tre cambi tra i titolari), lafatica sin dall'inizio della partita, che forse non si aspettava così difficile. Ha un'occasione, dopo un quarto d'ora, con Luis Alberto ma il salvataggio di Dante vale un gol. LoGraz parte con l'acceleratore pigiato, colleziona palle gol. Per ben tre volte su quattro sarà provvidenziale Provedel con le sue parate: devia in angolo il destro a giro di Boving, respinge con i pugni il colpo di testa di ...

