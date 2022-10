GF Vip | George Ciupilan si lascia andare | il suo racconto fa venire le lacrime agli occhi

(Di giovedì 6 ottobre 2022)non riesce a più a trattenersi e confessa tutto ai suoi coinquilini della casa più spiata d’Italia. Il 19 settembre è partita la settima edizione del Grande Fratello Vip, che ha già visto una squalifica, quella di Ginevra Lamborghini. Foto da @Una sorpresa per i telespettatori anche se la produzione non ha potuto fare altro che farla uscire dalla casa visto il commento rivolto nei confronti di un alto coinquilino, Marco Bellavia. Quest’ultimo, dopo quanto accaduto, ha deciso di abbandonare il celebre reality. Al momento i concorrenti rimasti sono i seguenti: Elenoire Ferruzzi, Alberto De Pisis, Attilio Romita, Antonella Fiordelisi, Charlie Gn, Nikita Pelizon, Antonio Spinalbese, Patrizia Rossetti, Luca Salatino, Sara Manfuso, Cristina Quaranta, Pamela Prati, Amaurys ...

...Ciupilan e Luca Salatino. Per il resto il gruppo di vipponi si é mostrato intollerante ... malato e/o impossibilitato a integrarsi in un gruppo e a restare in gioco al Grande Fratello. "...... con Paul Newman, Robert Redford, Katharine Ross, Strother Martin, Jeff Corey, Henry Jones,... politica, attualità), in onda dalle 21.20 su Rete 4 Grande Fratello(reality show), in onda ...3:08 GF Vip, Guenda racconta il suo rapporto con Maria Teresa Ruta play 31728 • di Mediaset 3:05 GF Vip 2020, Tommaso Zorzi racconta la sua storia play 388 • di Mediaset 2:41 GF Vip 2020 ...George Ciupilan si è raccontato al Grande Fratello Vip, parlando del suo passato e del rapporto inesistente col padre ...