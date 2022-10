Fabio Fazio | orrenda notizia all’indirizzo dei fan | per il conduttore si teme l’addio

Leggi su ildemocratico

(Di giovedì 6 ottobre 2022) I fan hanno mostrato a grandissima preoccupazione nell’ascoltare le parole di. Sembra che ormai per ilsembra non esserci più nulla da fare,è imminente. Quando si pensa alla trasmissione Che tempo che fa, immediatamente nella mente di tutti arriva il nome di. Ormai da anni ilfa compagnia a milioni di italiani nel programma in onda nel dopo cena. Recennte il, parlando dei suoi progetti inerenti al futuro, ha fatto delle dichiarazioni che hanno generato grande paura in tutti i fan.è al timone della trasmissione Che tempo che fa dal 2003. Nel corso della sua carriera è stato il...