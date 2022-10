Basket | buona la prima per l’Olimpia Milano in Eurolega | ASVEL Villerubanne battuto in rimonta

(Di giovedì 6 ottobre 2022) Incomincia nel migliore dei modi l’2022-2023 per. I Campioni d’Italia espugnano l’Astroballe di Villeurbanne (Francia) battendo l’per 62-69 in, dopo un avvio di match in sordina (toccando anche il -15) e riprendendosi prontamente nelle frazioni successive. Nel prossimo turno, in programma venerdì 14 ottobre, Melli e compagni ospiteranno al Forum di Assago l’Alba Berlino di Gabriele Procida. Protagonisti assoluti del successo meneghino Billy Baron (18 punti) e Nicolò Melli (16 punti). Sfiorano la doppia cifra, invece, Kyle Hines, Stefano Tonut e Johannes Voigtmann con 8 punti ciascuno. Per i padroni di casa, invece, 18 punti di Nando De Colo e 12 di David Lighty. Botta e risposta in apertura di match tra De Colo e Melli (2-2), ma sono gli ospiti a prendere subito ...

OA Sport

