Uomini e Donne, le anticipazioni di oggi: Roberta contro Alessandro, ultime news su Ida e Riccardo (Di mercoledì 5 ottobre 2022) anticipazioni Uomini e Donne, tutto pronto per il nuovo appuntamento settimanale con il dating show più famoso della Tv. Ma cosa riserverà la puntata di oggi, mercoledì 5 ottobre 2022? Nuovi colpi di scena attendono fan e telespettatori con novità importanti che riguarderanno Roberta e Alessandro. In tal senso è atteso un vero e proprio colpo di scena. Roberta Di Padua congeda Alessandro, stop alla conoscenza L’incontro tra Alessandro Vicinanza, peraltro ex di Ida Platano, non sarebbe andato secondo le aspettative. Motivo per il quale Roberta, attenzione a questo passaggio, avrebbe deciso di interrompere la conoscenza stroncando di fatto sul nascere la loro possibile relazione. Non solo. A suscitare ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 5 ottobre 2022), tutto pronto per il nuovo appuntamento settimanale con il dating show più famoso della Tv. Ma cosa riserverà la puntata di, mercoledì 5 ottobre 2022? Nuovi colpi di scena attendono fan e telespettatori con novità importanti che riguarderanno. In tal senso è atteso un vero e proprio colpo di scena.Di Padua congeda, stop alla conoscenza L’intraVicinanza, peraltro ex di Ida Platano, non sarebbe andato secondo le aspettative. Motivo per il quale, attenzione a questo passaggio, avrebbe deciso di interrompere la conoscenza stroncando di fatto sul nascere la loro possibile relazione. Non solo. A suscitare ...

