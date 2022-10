Spalletti sembra un fumetto: ha creato un Napoli gigantesco, fresco e che s’incazza (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Spalletti sembra un fumetto. Dalle pagelle del Napolista estrapoliamo i giudizi su Spalletti di Fabrizio d’Esposito e Ilaria Puglia. Spalletti. Liverpool, Rangers, Ajax: sarà tre volte Natale e fame tutto l’anno, non festa. Lo Sciamano vive tre vigilie di Natale sulla Luna ma senza perdere il senno come Orlando. E lunare e meravigliosa, Ilaria, è stata la sua reazione pubblica subito dopo, quando si è messo a parlare della Cremonese di domenica: “C’è da rivincere la prossima”. Altra frase da scolpire, che testimonia la rivoluzione mentale compiuta da questo Napule. Fame, non festa. In queste ore, Ilaria, mi assalgono infine immagini e situazioni vissute quest’estate tra Dimaro e Castel di Sangro. Forse un giorno ne scriverò compiutamente. Adesso però un pensiero va al presidente ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 5 ottobre 2022)un. Dalle pagelle delsta estrapoliamo i giudizi sudi Fabrizio d’Esposito e Ilaria Puglia.. Liverpool, Rangers, Ajax: sarà tre volte Natale e fame tutto l’anno, non festa. Lo Sciamano vive tre vigilie di Natale sulla Luna ma senza perdere il senno come Orlando. E lunare e meravigliosa, Ilaria, è stata la sua reazione pubblica subito dopo, quando si è messo a parlare della Cremonese di domenica: “C’è da rivincere la prossima”. Altra frase da scolpire, che testimonia la rivoluzione mentale compiuta da questo Napule. Fame, non festa. In queste ore, Ilaria, mi assalgono infine immagini e situazioni vissute quest’estate tra Dimaro e Castel di Sangro. Forse un giorno ne scriverò compiutamente. Adesso però un pensiero va al presidente ...

