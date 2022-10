No, la fiamma arancione dei fornelli non significa che il gas è stato “miscelato” con l’ossigeno (Di mercoledì 5 ottobre 2022) In questi giorni sui social è tornata virale la notizia falsa che sostiene che la fiamma del gas di colore arancione sarebbe dovuta a una “miscela” del gas con l’ossigeno volta a produrre un consumo più elevato di gas. molti utenti hanno condiviso un’immagine in cui si vedono due piani cottura, uno in cui le fiamme dei fornelli sono blu e l’altro in cui sono arancioni. Spesso le foto condivise dagli utenti sono accompagnate dal testo: «ATTENZIONE! Fate molta attenzione al colore delle fiamme dai piani cottura. Se la fiamma è azzurra, tutto bene il gas è miscelato bene e la temperatura della fiamma si aggira intorno ai 1500-1700 gradi celsius. Se le fiamme, invece, sono arancioni/rosse vi stanno vendendo gas mischiato ad una dose maggiore di ossigeno, con il risultato ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 5 ottobre 2022) In questi giorni sui social è tornata virale la notizia falsa che sostiene che ladel gas di coloresarebbe dovuta a una “miscela” del gas convolta a produrre un consumo più elevato di gas. molti utenti hanno condiviso un’immagine in cui si vedono due piani cottura, uno in cui le fiamme deisono blu e l’altro in cui sono arancioni. Spesso le foto condivise dagli utenti sono accompagnate dal testo: «ATTENZIONE! Fate molta attenzione al colore delle fiamme dai piani cottura. Se laè azzurra, tutto bene il gas èbene e la temperatura dellasi aggira intorno ai 1500-1700 gradi celsius. Se le fiamme, invece, sono arancioni/rosse vi stanno vendendo gas mischiato ad una dose maggiore di ossigeno, con il risultato ...

