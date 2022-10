Napoli, Zielinski sostituito al 45esimo per trauma contusivo al polpaccio destro (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Il centrocampista del Napoli, Piotr Zielinski, è stato sostituito da Spalletti al termine del primo tempo. Non si è trattato di una scelta tecnica da parte dell’allenatore, ma di un cambio dovuto ad un infortunio. Il club di De Laurentiis ha pubblicato una nota sul suo sito ufficiale. Zielinski si è fatto male, ha riportato un trauma contusivo al polpaccio destro. Piotr Zielinski è uscito dopo il primo tempo del match contro l’Ajax per un trauma contusivo al polpaccio destro. Il centrocampista polacco ha ceduto il posto a Ndombelé, che ha giocato la seconda frazione della partita. Intanto, però, Zielinski ha segnato la sua quinta rete in Champions ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Il centrocampista del, Piotr, è statoda Spalletti al termine del primo tempo. Non si è trattato di una scelta tecnica da parte dell’allenatore, ma di un cambio dovuto ad un infortunio. Il club di De Laurentiis ha pubblicato una nota sul suo sito ufficiale.si è fatto male, ha riportato unal. Piotrè uscito dopo il primo tempo del match contro l’Ajax per unal. Il centrocampista polacco ha ceduto il posto a Ndombelé, che ha giocato la seconda frazione della partita. Intanto, però,ha segnato la sua quinta rete in Champions ...

