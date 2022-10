Musei Vaticani | abbatte 2 statue | fermato turista

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) (Adnkronos) – Ha scaraventato a terra due sculture all’interno deia Roma. Ilè statoe portato negli uffici di polizia dell’Ispettorato Vaticano per essere interrogato. Le opere erano poggiate su due mensole nella galleria Chiaramonti. La persona che stamani ha abbattuto dueaiè stata inizialmente fermata dalla gendarmeria e poi consegnata alle autorità italiane, come fa sapere il portavoce del Vaticano Matteo Bruni. L'articolo proviene da Italia Sera.

Questa mattina, un turista dei Musei Vaticani avrebbe scaraventato a terra, danneggiandoli, due busti antichi poggiati su due mensole all'interno della galleria Chiaramonti. L'uomo è stato fermato per essere interrogato.