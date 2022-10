Milano | cede grata in un palazzo | donna di 69 anni precipita al suolo**

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Milano, 5 ott.(Adnkronos) - Unadi 69ta al suolo, cadendo da una altezza di circa 6 metri, dopo il cedimento di unain unresidenziale, in via Armando Falconi a Milano. La vittima ha riportato gravi ferite, ma non sarebbe in pericolo di vita. L'allarme è scattato intorno alle 13 e 45 circa. Ci sono volute tre squadre dei vigili del fuoco, insieme al personale del 118, per soccorrere la vittima, che è stata trasportata in codice giallo all'ospedale Niguarda.

La grata sotto di lei cede, si apre una voragine di 6 metri sotto ai piedi: una donna di 69 anni vi precipita dentro ...Una donna di 69 anni è stata trasportata in ospedale dopo essere precipitata per 6 metri a causa del cedimento di una grata di un palazzo a Milano, in via Falconi. I vigili del fuoco sono intervenuti ...