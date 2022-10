Lega | vecchia guardia torna alla ribalta | Salvini ha le ore contate?

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Mentre il Governo Meloni deve ancora insediarsi, sebbene circolino diversi nomi, lafa i conti con un risultato elettorale alquanto deludente. Un otto percento ben lontano da quel 34 incassato alle europee tre anni fa. Ma la stellada tempo è in declino, con una parabola discendente cominciata dsconfitta alle regionali in L'articolo proviene da LE VOCI DI DENTRO.

LaMimosa - Az. Agricola "Le Tre Finestre" - Az. Agricola Cà Do - Az. Agricola Invidiata ...Lotta Aids E Tossicodipendenza - Libera Avellino - Libera Asti - Libera Benevento - Libera ...A contendere la segreteria al Capitano, laguardia lumbard, quella che non hai mai digerito l'evoluzione, il passaggio daNord aNazionale. Ieri sera, l'ex Ministro degli Interni, ...Matteo Salvini poi chiede un ministero per la “famiglia e la natalità”. Lo ha annunciato il segretario della Lega in un incontro con i militanti varesini a Saronno, ...Un confronto aspro. Un risultato elettorale tutt'altro che entusiasmante, che ha aperto crepe rimaste nascoste per anni. La leadership di Matteo ...