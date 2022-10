Juve | Bucciantini | «La vittoria con il Bologna può essere importante»

(Di mercoledì 5 ottobre 2022), le parole di Marcoin esclusiva: «Lanon ha più in eredità gli scudetti, non c’è più quel vantaggio» Marco, giornalista di Sky Sport, ha parlato in esclusiva suntusnews24.com. Di seguito le sue parole sulla squadra bianconera. La prestazione con ilrappresenta un punto di svolta o, secondo lei, è una casualità sulla falsa riga del match con il Sassuolo? «Abbiamo tutti visto unapiù continua, più compatta durante tutta la partita. Al di là della fragilità del, è certamente un fatto. Poi, sì, ilè stato inconsistente, ma un clamoroso limite dellantus del primo mese di stagione era proprio quello di subire anche ...

