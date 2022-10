Incidente a Ponticchio | coinvolti tre veicoli Ci sono feriti

Leggi su sabinaonline

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) RIETI – Intervento di soccorso tecnico urgente, nella notte, per il personale del distaccamento territoriale di Poggio Mirteto a causa di unstradale caratterizzato dal coinvolgimento di tre, verificatosi a Montopoli in Sabina (località) lungo la SR 313. La triplice collisione ha creato uno scenario incidentale complesso in ambiente notturno tale da rendere inoltre necessaria l’applicazione del protocollo di Triage al fine di identificare e valutare le priorità nelle operazioni di soccorso a seguito del ferimento di due persone e la necessità della messa in sicurezza delle vetture nonchè del ripristino della viabilità. Sul luogo, fondamentale, la collaborazione con il personale sanitario del 118 e i carabinieri del Comando Compagnia di Poggio Mirteto. L'articolo proviene da Sabina Online.