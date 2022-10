Ilicic torna a casa (e al calcio)

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Per secoli la città di Maribor ha rappresentato il ponte fra il mondo germanico e i Balcani, un centro naturale di scambi commerciali grazie al porto lungo la Drava. Una città capace di mostrare, allo stesso tempo, il suo aspetto medievale e quello barocco, mischiando le vibrazioni della vita universitaria con quelle di un luogo di quiete, una terra memore delle vittorie ma anche delle sconfitte e dei tempi bui. Aggettivi che, per una coincidenza della storia, rappresentano al meglio anche la vita del calciatore più talentuoso che abbia mai giocato nella squadra locale di, Josip Ili?i?. L’annuncio via Twitter 3, 2, 1… Jojo, dobrodošel doma! Pogodba do 2025, dres s št. 72. Uradna predstavitev danes ob 17. uri na osrednjem prireditvenem prostoru v nakupovalnem središ?u Europark. ?? https://t.co/FQOwBxRwVB#MiSkupajEnoSmo #Vijol?naJeLjubezenVe?na ...