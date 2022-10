Il Codacons contro il GF Vip per il caso Marco Bellavia

Il reality si trova dunque ad affrontare una denuncia esposta dal'azienda Mediaset, gli autori, il conduttore e i concorrenti del reality , accusati di violenza privata nei confronti ......3%) per colmare la perdita di potere d'acquisto determinata dall'aumento dei prezzi al dettaglio " spiega il presidente delCarlo Rienzi. "Dati che tuttavia sono destinati a scontrarsi con ...Il Codacons ha presentato un esposto contro il GF Vip e Mediaset per il caso di Marco Bellavia. Il Codacons ha presentato un esposto contro il GF Vip e Mediaset per quanto accaduto a Marco Bellavia, ...Tuttavia le polemiche sul web non si sono fermate e, qualche ora fa, anche Codacons si è scagliato contro il programma tv di Mediaset, presentando una denuncia formale alla procura di Roma e all ...