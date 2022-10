Governo | Fedriga | “Nessun braccio di ferro della Lega sul Viminale”

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) TRIESTE – “Non ci sono bracci disulcon Forza Italia e Fratelli d’Italia”. Lo ha detto il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano(foto), rispondendo stamani ai giornalisti a Trieste. “Vedo solo la voglia di fare proposte e di collaborare. Questo è unche durerà 5 anni”, ha aggiunto il governatore. “E’ unche, quindi, deve ragionare in prospettiva, e non ci si può limitare alla formazione delstesso. La volontà è dare stabilità a questo Paese. Io l’ho detto addirittura quando non si sapeva ancora chi avrebbe vinto le elezioni. Anche se avesse vinto la parte avversa, io mi sarei auspicato che comunque fosse garantita la stabilità. E’ un problema strutturale. Si indebolisce il Paese, ...

