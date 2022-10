Google Translate chiude in Cina: “Non lo usa nessuno” (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Roma, 5 ott – Google Translate e la Cina non avranno più nessun spazio in comune. La società americana ha dichiarato lo stop al servizio, come riportato dall’Agi. Google Translate, servizio disabilitato in Cina Google Translate non fornirà più il servizio in Cina, secondo quanto comunica Alphabet, ovvero la società alla base del colosso americano. Il servizio di traduzione multilingue era uno dei pochi rimasti in piedi in quel di Pechino. Sulla pagina web cinese ora è visibile una foto con uno spazio per la ricerca che porta direttamente al sito di traduzione di Hong Kong. La comunicazione ufficiale è la seguente: “Abbiamo interrotto Google Translate nella Cina continentale a causa del ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Roma, 5 ott –e lanon avranno più nessun spazio in comune. La società americana ha dichiarato lo stop al servizio, come riportato dall’Agi., servizio disabilitato innon fornirà più il servizio in, secondo quanto comunica Alphabet, ovvero la società alla base del colosso americano. Il servizio di traduzione multilingue era uno dei pochi rimasti in piedi in quel di Pechino. Sulla pagina web cinese ora è visibile una foto con uno spazio per la ricerca che porta direttamente al sito di traduzione di Hong Kong. La comunicazione ufficiale è la seguente: “Abbiamo interrottonellacontinentale a causa del ...

