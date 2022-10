Darya Dugina | intelligence Usa | omicidio compiuto da governo ucraino

Ci sarebbe il governo di Voldymyr Zelensky dietro l'omicidio di, figlia del filosofo ultranazionalista russo Alexander Dugin , considerato l'ideologo di Vladimir Putin . A sostenerlo l'intelligence americana, nazione alleata della stessa Ucraina ...Secondo le agenzie di intelligence degli Stati Uniti l'attentato in cui lo scorso agosto è stata uccisa la giornalista russa, figlia di Alexander Dugin, politico e filosofo dell'estrema destra russa, sarebbe stato ordinato dall'Ucraina. Subito dopo l'attentato l'agenzia federale dei servizi segreti russi (FSB),...L’amministrazione non commenta l’attacco in Crimea ma riflette se fornire a Kiev gli Atacms a lunga gittata. I canali diplomatici restano aperti ...Mosca ha formalmente accusato l'Ucraina dell'attacco alla struttura. Il presidente russo non ha dubbi: quello che ha colpito il ponte di Crimea è stato "un attacco terroristico". Il leader del Cremlin ...