Covid | in Lombardia 8 498 nuovi casi | tasso positività 20 | 7% | aumentano ricoveri

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Milano, 5 ott.(Adnkronos) - In, a fronte di 41.013 tamponi effettuati, sono 8.498 ipositivi registrati nelle ultime 24 ore. Ildiè al 20,7%. Lo rileva il bollettino diffuso da Regione. Tra i dati di oggi emerge un aumento dei ricoverati non in terapia intensiva: sono 786, pari a 55 più di ieri, mentre sono stabili quelli in terapia intensiva (15). Quattro i decessi, che portano il totale da inizio pandemia a 42.594. A livello provinciale, iregistrati sono 2.179 a Milano, di cui 793 a Milano città, 812 a Bergamo, 1.200 a Brescia. A Como ne sono stati rilevati 790, a Cremona 282, a Lecco 328, a Lodi 152, a Mantova 288. Nella provincia di Monza e Brianza ammontano a 740, a Pavia 385, a Sondrio ...

Le vittime leggi anche, si ammala sul posto di lavoro e muore: famiglia risarcita Nel ... per quanto riguarda le vittime se ne registrano: 42.594 in Lombardia 15.509 in Veneto 11.224 in ... Covid, bollettino Italia e Lombardia oggi 5 ottobre: nuovi casi e decessi In Lombardia, dall'inizio dell'epidemia di Covid-19, sono emersi 3.607.020 casi di Sars-CoV-2 (+8.498; i casi positivi segnalati ieri erano 3.598.522 e l'aumento sul giorno precedente era ...