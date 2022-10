Cosa regola la soglia del dolore e perché è diversa per ogni persona (Di mercoledì 5 ottobre 2022) La soglia del dolore è una particolare sensazione soggettiva in risposta a uno stimolo e rende ragione della differente risposta di persone diverse a un dolore che tecnicamente è uguale sia sotto l’aspetto qualitativo che sotto l’aspetto quantitativo. soglia del dolore, perché è soggettiva Ci sono tantissimi elementi che possono influenzare questa risposta. Diverse ricerche scientifiche hanno dimostrato che tutte le persone in linea di massima rispondono allo stesso modo a un eguale stimolo doloroso, anche se di etnie diverse. Eppure la soglia del dolore è differente da persona a persona e può variare nello stesso individuo a seconda delle sue condizioni psico-fisiche. soglia del ... Leggi su dilei (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Ladelè una particolare sensazione soggettiva in risposta a uno stimolo e rende ragione della differente risposta di persone diverse a unche tecnicamente è uguale sia sotto l’aspetto qualitativo che sotto l’aspetto quantitativo.delè soggettiva Ci sono tantissimi elementi che possono influenzare questa risposta. Diverse ricerche scientifiche hanno dimostrato che tutte le persone in linea di massima rispondono allo stesso modo a un eguale stimolo doloroso, anche se di etnie diverse. Eppure ladelè differente dae può variare nello stesso individuo a seconda delle sue condizioni psico-fisiche.del ...

buubbusettete : @LatteCondensato Mi fa tenerezza. Noi boomer non la conoscevamo sta regola, ve lo assicuro. A noi hanno insegnato c… - animanra : @BandyCrash @IsrahellMerda A me già sono successe cose poco piacevoli negli uffici amministrativi pur essendo il re… - tuquoquecutie : 'la regola del 25' di Leonardo Di Caprio. quanto fa cacare sta cosa? - Blacks_n_Blues : @Alessio_22 Penso sia diventata una chiara volontà,eppure penso che non ci voglia una scienza a fare una regola che… - LucaS36784560 : RT @AleksL74: ..degenerazione neoliberista occidentale in piena regola! Nulla più che la trasformazione di ogni cosa in quella particolare… -