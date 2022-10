Corea del Sud e Usa sparano 4 missili sul Mar del Giappone: uno si schianta al suolo (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Panico tra la popolazione. I lanci giungono il giorno dopo la provocazione nordCoreana, che per la prima volta in cinque anni aveva sparato un missile balistico sul ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Panico tra la popolazione. I lanci giungono il giorno dopo la provocazione nordna, che per la prima volta in cinque anni aveva sparato un missile balistico sul ...

Agenzia_Ansa : La Corea del Nord ha lanciato stamani un missile balistico non meglio identificato verso est. Il Giappone ha dichia… - repubblica : La Corea del Nord ha lanciato missile balistico verso il Giappone. Tokyo chiede ai residenti di ripararsi - SkyTG24 : Il lancio di un missile balistico a medio raggio da parte della Corea del Nord ha fatto scattare l'allarme in Giapp… - bizcommunityit : Missili Usa-Seul in risposta a test Corea Nord su Giappone - nonmipare : RT @vucciria79: Ogni tanto la Corea del Nord lancia un missile a cazzo solo per ricordarci che il mondo fa schifo ovunque. -