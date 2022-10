Charlene, che stile! La principessa di Monaco alle sfilate di Parigi (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Sul Principato di Monaco sempre essere tornato il sereno. Un’aura di mistero ha avvolto la famiglia di Alberto II in questi mesi. Dopo un periodo burrascoso, la principessa Charlene ha però finalmente ripreso gli impegni ufficiali. sfilate comprese. La rinascita i reali di Monaco a PasquaIl momento buio della principessa Charlene aveva destato molta preoccupazione. Il viaggio in Sudafrica, suo Paese d’origine, che doveva svolgersi rapidamente si è trasformato in una lunga permanenza, a causa di precarie condizioni di salute. Pochissimi i dettagli rilasciati ufficialmente da Palazzo e moltissimi i gossip. Si è ovviamente parlato di divorzio imminente dal principe Alberto. Sta di fatto che ad aprile, in tempo per Pasqua, l’ex nuotatrice è tornata a casa dal marito e, ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Sul Principato disempre essere tornato il sereno. Un’aura di mistero ha avvolto la famiglia di Alberto II in questi mesi. Dopo un periodo burrascoso, laha però finalmente ripreso gli impegni ufficiali.comprese. La rinascita i reali dia PasquaIl momento buio dellaaveva destato molta preoccupazione. Il viaggio in Sudafrica, suo Paese d’origine, che doveva svolgersi rapidamente si è trasformato in una lunga permanenza, a causa di precarie condizioni di salute. Pochissimi i dettagli rilasciati ufficialmente da Palazzo e moltissimi i gossip. Si è ovviamente parlato di divorzio imminente dal principe Alberto. Sta di fatto che ad aprile, in tempo per Pasqua, l’ex nuotatrice è tornata a casa dal marito e, ...

