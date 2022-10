WRC Generations | torna il videogame di rally più famoso

(Di martedì 4 ottobre 2022) Sono aperti i preordini per il nuovo gioco diWRC, il videogioco ufficiale del FIA WorldChampionshi p. Originariamente previsto per il 13 ottobre 2022 su PlayStation 4 , ...

Console_Tribe : WRC Generations rinviato di qualche settimana - - Nextplayer_it : NACON e KT Racing sono lieti di annunciare l'apertura dei preordini per il nuovo gioco di rally WRC Generations - CRIS_GO47 : RT @GameStopItalia: Affronta tutte le sfide del simulatore di rally più completo, realistico e avvincente mai sviluppato. Prenota ora WRC G… - GameStopItalia : Affronta tutte le sfide del simulatore di rally più completo, realistico e avvincente mai sviluppato. Prenota ora W… -

Sono aperti i preordini per il nuovo gioco di rally, il videogioco ufficiale del FIA World Rally Championshi p. Originariamente previsto per il 13 ottobre 2022 su PlayStation 4 , PlayStation 5 , Xbox One , Xbox Series X - S e ...Originariamente previsto per il 13 ottobre 2022 su PlayStation 4 , PlayStation 5 , Xbox One , Xbox Series X - S e successivamente PC (Steam ed Epic) ,sarà finalmente ...L'editore Nacon e lo sviluppatore Kylotonn hanno posticipato il rilascio del loro gioco di corse WRC Generations dalla data di uscita precedentemente ...Ottobre e la stagione spettrale sono alle porte, e abbiamo una grande quantità di giochi molto attesi di cui parlare.