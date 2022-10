Via Lenin dalla Finlandia, rimossa la statua che era l’ultimo simbolo sovietico rimasto (video) (Di martedì 4 ottobre 2022) Dopo aver blindato le frontiere ai russi, allo scopo di diminuire il flusso degli arrivi fino alla metà del livello attuale – un livello di guardia, quello degli esodi da Mosca a Helsinki, scatenato dall’annuncio di Putin dell’arruolamento di 300.000 riservisti – il Paese nord europeo al confine con le terre dello Zar, lancia un altro segnale di ostracismo indirizzato alla Russia di Putin. Come? Sfrattando un altro eminente simbolo russo dalle sue città: la statua di Lenin. La Finlandia rimuove la statua di Lenin dal centro di una città Via Lenin dalla Finlandia: la sua statua sollevata da una gru e poi adagiata su un camion. Cade anche l’ultimo presidio monumentale dedicato al leader rivoluzionario ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 4 ottobre 2022) Dopo aver blindato le frontiere ai russi, allo scopo di diminuire il flusso degli arrivi fino alla metà del livello attuale – un livello di guardia, quello degli esodi da Mosca a Helsinki, scatenato dall’annuncio di Putin dell’arruolamento di 300.000 riservisti – il Paese nord europeo al confine con le terre dello Zar, lancia un altro segnale di ostracismo indirizzato alla Russia di Putin. Come? Sfrattando un altro eminenterusso dalle sue città: ladi. Larimuove ladidal centro di una città Via: la suasollevata da una gru e poi adagiata su un camion. Cade anchepresidio monumentale dedicato al leader rivoluzionario ...

Adnkronos : Via Lenin dalla #Finlandia. L'ultimo monumento dedicato al leader rivoluzionario sovietico è stato rimosso dal cent… - SecolodItalia1 : Via Lenin dalla Finlandia, rimossa la statua che era l’ultimo simbolo sovietico rimasto (video)… - jeperego : Via l’ultima statua di #Lenin dalla Finlandia. Il monumento, creato negli anni Settanta dallo scultore estone Matti… - GustavoSetti7 : RT @Adnkronos: Via Lenin dalla #Finlandia. L'ultimo monumento dedicato al leader rivoluzionario sovietico è stato rimosso dal centro di Kot… - MIMoMA22 : RT @Adnkronos: Via Lenin dalla #Finlandia. L'ultimo monumento dedicato al leader rivoluzionario sovietico è stato rimosso dal centro di Kot… -