Una Vita, anticipazioni: Ignacio gioca con il fuoco, chi scopre tutto? (Di martedì 4 ottobre 2022) Ignacio Quiroga sarà sotto i riflettori nel corso delle prossime puntate di Una Vita. Il giovane medico, che conduce un matrimonio di facciata e senza amore con Alodia, continuerà a frequentare la sua amante, ma presto il suo scabroso segreto potrebbe essere scoperto. Stando alle anticipazioni della soap opera spagnola, infatti, Ignacio verrà colto in flagrante da Maruxiña, che lo vedrà in un vicolo del quartiere in atteggiamenti inequivocabili con la sua amante e inizierà a trattarlo con freddezza e distacco, rivolgendo, invece, molte attenzioni ad Alodia. Il cambiamento repentino della domestica attirerà i sospetti di José Miguel, che si chiederà come mai la ragazza tratti improvvisamente in quel modo il medico. La giovane, intanto, riferirà a Servante e Jacinto quello che ha visto, ma i due la solleciteranno a non ...

