Ucraina | Zelensky dichiara nulle le annessioni russe

Kiev, 4 ott. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Il presidente dell'Ucraina Volodimir Zelensky ha dichiarato "nulli" i trattati firmati venerdì dal suo omologo russo Vladimir Putin per annettere le regioni ucraine di Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporizhia nella Federazione Russa. Con un decreto, Zelensky ha sottolineato il "diritto sovrano" dell'Ucraina sulle quattro regioni rivendicate dalla Russia e ha ricordato che l'indipendenza dell'Ucraina nel 1991 già rifletteva che si trattava di un paese "indivisibile e inviolabile". Zelensky si è anche appellato al diritto internazionale, così come aveva fatto ricorrendovi contro la legittimità dei referendum indetti dalle autorità russe nelle quattro regioni che Mosca ora rivendica come proprie.

