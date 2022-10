Sindaci in marcia contro il caro bollette

Leggi su filodirettomonreale

(Di martedì 4 ottobre 2022) Anche il sindaco di Bagheria, Filippo Maria Tripoli, assieme aidi Altavilla Milicia, Pino Virga, e di Castelbuono, Mario Cicero, ha sfilato in corteo questa mattinaila Bagheria, nel corso della manifestazione organizzata dalle attività commerciali cittadine ma che ha visto la partecipazione di tanti cittadini e numerose delegazioni di commercianti provenienti dai Comuni limitrofi incluso il capoluogo. “La situazione ci coinvolge tutti, c’è un problema di gas, metano, luce medicine, materie prime, i costi aumentano e aumentano per tutti”. I commercianti hanno simbolicamente consegnato leraddoppiate e triplicate al sindaco che si è fatto portavoce dei forti disagi della cittadinanza per una situazione economica che sta diventando sempre più insostenibile, con la ...