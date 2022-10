(Di martedì 4 ottobre 2022) Darijo, leggenda e dirigente delloDonetsk, ha parlato a Marca in vista della sfida di Champions contro il Real Madrid, in un...

ILOVEPACALCIO : Duro attacco di Srna: «La FIFA ha distrutto lo Shakhtar» - serieAnews_com : ?? #Shakhtar, attacco di #Srna alla #FIFA: 'Non ci hanno minimamente tutelato. Alcuni club si sono approfittati dell… - zazoomblog : Duro attacco di Srna: 'La FIFA ha distrutto lo Shakhtar. Alcuni club ne hanno approfittato' - #attacco… - sportface2016 : #Srna attacca la #Fifa: 'Ha distrutto lo #Shakhtar' - zazoomblog : Calcio Srna attacca: “La FIFA ha distrutto lo Shakhtar” - #Calcio #attacca: #distrutto #Shakhtar” -

Calciomercato.com

Darjio, direttore sportivo delloDonetsk , tramite un'intervista rilasciata al quotidiano spagnolo Marca ha accusato pesantemente la FIFA di non aver protetto il club ucraino nel periodo di ...Commenta per primo Nel corso di un'intervista rilasciata a Marca, Darijoha lanciato una pesante accusa nei confronti della FIFA: : 'La UEFA, attraverso Ceferin, ha fatto tutto il possibile per aiutare noi e il calcio ucraino. La FIFA, invece, ci ha distrutto. Non ci ... Shakhtar, Srna: 'Solomon e Tete perdite pesanti' | Mercato | Calciomercato.com Srna ha parlato delle difficili condizioni che colpiscono anche lo Shakhtar Donetsk in Ucraina: la testimonianza dopo la guerra è emozionante.Darjio Srna, direttore sportivo dello Shakhtar Donetsk, ha accusato la FIFA di non aver protetto il club ucraino nel periodo della crisi legata alla guerra.