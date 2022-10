Scendono i prezzi dei carburanti, ma il gasolio è +9,7% da inizio anno (Di martedì 4 ottobre 2022) Secondo i dati settimanali del ministero della Transizione Ecologica appena pubblicati, il prezzo della benzina in modalità self service scende a 1,633 euro al litro e il gasolio a 1,738 euro al litro. Leggi su motori.quotidiano (Di martedì 4 ottobre 2022) Secondo i dati settimanali del ministero della Transizione Ecologica appena pubblicati, il prezzo della benzina in modalità self service scende a 1,633 euro al litro e ila 1,738 euro al litro.

Mati49346368 : RT @flaneur_a_vie: @bizzarri_paolo Quindi abbiamo surplus di gas. Lo vendiamo in un mercato dove i prezzi sono impazziti. I prezzi non scen… - zazoomblog : Cingolani: “Riserve di gas piene per l’inverno”. Ma i prezzi delle bollette non scendono - #Cingolani: #“Riserve… - bildarte : Tedeschi scendono in piazza: 'Stop all'esplosione dei prezzi', 'Stop alla guerra, stop alle sanzioni - Poquelin_Cleant : RT @flaneur_a_vie: @bizzarri_paolo Quindi abbiamo surplus di gas. Lo vendiamo in un mercato dove i prezzi sono impazziti. I prezzi non scen… - flaneur_a_vie : @bizzarri_paolo Quindi abbiamo surplus di gas. Lo vendiamo in un mercato dove i prezzi sono impazziti. I prezzi non… -