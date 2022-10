Meteo, torna l’estate: sole e caldo per tutta la settimana (Di martedì 4 ottobre 2022) Il clima mite da ottobrata, garantirà una settimana di tempo stabile e soleggiato. Il vasto campo di alta pressione che ricopre l'Europa centro meridionale si sta rinforzando e assicurerà nei prossimi giorni condizioni di stabilità atmosferica anche sull'Italia. Lo zero termico sulle Alpi si posizionerà a quote anomale per la stagione, fino a raggiungere i 4000 metri. Da segnalare solo la formazione di foschie e qualche banco di nebbia in pianura al Nord e nelle valli del Centro.Le temperatureI valori diurni saranno oltre la media soprattutto al Centro-Nord, e con punte localmente superiori ai 30 gradi su Valle d'Aosta, Calabria, Sicilia e Sardegna. Ma non in tutta Italia sarà sempre sereno e soleggiato: al Nord-Est sono attese delle nubi basse al mattino e da giovedì anche delle nebbie in Val Padana. Su Sicilia e ... Leggi su tg24.sky (Di martedì 4 ottobre 2022) Il clima mite da ottobrata, garantirà unadi tempo stabile eggiato. Il vasto campo di alta pressione che ricopre l'Europa centro meridionale si sta rinforzando e assicurerà nei prossimi giorni condizioni di stabilità atmosferica anche sull'Italia. Lo zero termico sulle Alpi si posizionerà a quote anomale per la stagione, fino a raggiungere i 4000 metri. Da segnalare solo la formazione di foschie e qualche banco di nebbia in pianura al Nord e nelle valli del Centro.Le temperatureI valori diurni saranno oltre la media soprattutto al Centro-Nord, e con punte localmente superiori ai 30 gradi su Valle d'Aosta, Calabria, Sicilia e Sardegna. Ma non inItalia sarà sempre sereno eggiato: al Nord-Est sono attese delle nubi basse al mattino e da giovedì anche delle nebbie in Val Padana. Su Sicilia e ...

