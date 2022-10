Media | Putin sposta al fronte ucraino il treno con il kit nucleare

(Di martedì 4 ottobre 2022) In Russia , è stato avvistato in movimento verso ilun enormemerci che ha equipaggiamento militare specializzato e che è associato alla divisione armatasegreta del Ministero...

Daijgo : RT @ZioKlint: #Thread. Quindi ora l'ultima, secondo i nostri media (tipo il Times), è che Putin ordinerà dei test nucleari al confine dell… - My_Salute : Un treno operato dalla divisione nucleare segreta russa è stato avvistato nella Russia centrale in movimento verso… - jan_sobi : RT @ZioKlint: #Thread. Quindi ora l'ultima, secondo i nostri media (tipo il Times), è che Putin ordinerà dei test nucleari al confine dell… - GMartinelli76 : RT @ZioKlint: #Thread. Quindi ora l'ultima, secondo i nostri media (tipo il Times), è che Putin ordinerà dei test nucleari al confine dell… - lisanna08367559 : RT @ZioKlint: #Thread. Quindi ora l'ultima, secondo i nostri media (tipo il Times), è che Putin ordinerà dei test nucleari al confine dell… -

la Repubblica

...37 Ucraina, Times sulla base di fonti Nato:"si prepara a test nucleare al confine ucraino" 11:...50 Ucraina, Zelensky firma il decreto: "Vietato negoziare con Mosca" 10:23 Russia,: "..."Neioccidentali, i politici occidentali, i capi di Stato ora hanno molti esercizi di ... citando un'informativa inviata dalla Nato agli Stati membri, sostiene che Vladimirpotrebbe in ... Ucraina - Russia, le news dalla guerra oggi. I media britannici citano fonti Nato: "Putin prepara le forze armate per un attacco nucleare" Non raccoglierà l'invito del Papa e della comunità internazionale ad aprire il negoziato con la Russia, il presidente ucraino Zelensky, e il motivo va ricercato nel referendum farsa voluto da Putin ne ...In Russia , è stato avvistato in movimento verso il fronte ucraino un enorme treno merci che ha equipaggiamento militare specializzato e che è associato alla ...