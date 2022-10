LIVE Ajax-Napoli 1-6 | Champions League calcio in DIRETTA | straordinaria vittoria della squadra partenopea!

(Di martedì 4 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.58 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo! 22.56 Ecco le pagelle:(4-2-3-1): Pasveer 4.5; Rensch 4 (84? Baas s.v.), Timber 4, Bassey 4, Blind 4.5; Álvarez 4.5, Taylor 5; Berghuis 5 (71? Brobbey 5), Tadic 4, Bergwijn 4 (71? Klaassen 5); Kudus 6. All. Schreuder 4.(4-3-3): Meret 6; Di Lorenzo 8 (84? Zanoli s.v.), Rrahmani 6.5, Kim 6, Ora 7; Anguissa 7.5, Lobotka 7 (79? Gaetano s.v.), Zielinski 7.5 (46? Ndombele 7); Lozano 6, Raspadori 8 (65? Simeone 7), Kvaratskhelia 7.5 (65? Elmas 6). All. Spalletti 9. 22.51 Sembrava iniziare male la partita, ma poi ildistrugge l’sotto ogni punto di vista, tecnico, d’intensità e di cinismo. Qualificazione ad un passo per il ...

zazoomblog : Live Ajax-Napoli 1-6 Cè gloria anche per Cholito Simeone! - #Ajax-Napoli #1-6 Cè #gloria #anche - LuigiLiccardo6 : RT @cmdotcom: Il #Napoli è uno spettacolo: 6-1 all'#Ajax, Spalletti vede gli ottavi - logobankz : RT @cmdotcom: Il #Napoli è uno spettacolo: 6-1 all'#Ajax, Spalletti vede gli ottavi - cmdotcom : Il #Napoli è uno spettacolo: 6-1 all'#Ajax, Spalletti vede gli ottavi - napolimagazine : DIRETTA ONLINE - Champions, Ajax-Napoli 1-6: live report e dettagli -

L'finisce in 10 per il rosso a Tadic Leggi qui ildi- Napoli 1 - 6 . La vittoria da record del Napoli . Spietato e soprattutto consapevole della sua forza, il Napoli continua il suo ...All'Amsterdam Arena, il match valido per la 3ª giornata di Champions 2022/2023 trae Napoli: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll'Amsterdam Arena,e Napoli si affrontano nel match valido per la 3ª giornata della Champions League 2022/23. Sintesi- Napoli 1 - 6 1 - Iniziato il match. 3 - Subito occasione per il ...A poche ore dalla gara di Champions League tra Ajax e Napoli all'Amsterdam Arena gli account ufficiali della squadra olandese hanno voluto rendere omaggio alle due compiante leggende del calcio, Johan ...L'Ajax di Alfred Schreuder è uscito sconfitto per 6-1 davanti al proprio pubblico, con gol azzurri di Raspadori (doppietta), Di Lorenzo, Zielinski, Kvaratskhelia e Simeone. Il Napoli veleggia a ...