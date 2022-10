L’EXIT STRATEGY DEL GRANDE FRATELLO VIP E QUELLE DOMANDE RIMASTE SENZA RISPOSTA (Di martedì 4 ottobre 2022) Perché il giorno arriva sempre dove ti cade la maschera e giudica la gente. Quel giorno di cui cantava J-Ax nella sua “Vendesi Idolo” ieri è arrivato anche per il GRANDE FRATELLO. È arrivato per quegli inquilini denudati di lustrini e paillettes ed esposti nel loro “essere”, davanti a immagini che urlavano indifferenza, disumanità. Per quelli colpiti dai provvedimenti ma anche per quelli inspiegabilmente “graziati”: quasi come se esistesse un metro per misurare il livello di responsabilità morale che si nasconde dietro una frase indegna o un gesto spregevole. Ma quel giorno ieri è arrivato anche per il GRANDE FRATELLO, non meno responsabile di quanto accaduto. Non ci siamo accorti, non abbiamo colto: il “mea culpa” arriva direttamente dalla voce di Signorini, a cui bisogna riconoscere il merito di aver gestito ... Leggi su bubinoblog (Di martedì 4 ottobre 2022) Perché il giorno arriva sempre dove ti cade la maschera e giudica la gente. Quel giorno di cui cantava J-Ax nella sua “Vendesi Idolo” ieri è arrivato anche per il. È arrivato per quegli inquilini denudati di lustrini e paillettes ed esposti nel loro “essere”, davanti a immagini che urlavano indifferenza, disumanità. Per quelli colpiti dai provvedimenti ma anche per quelli inspiegabilmente “graziati”: quasi come se esistesse un metro per misurare il livello di responsabilità morale che si nasconde dietro una frase indegna o un gesto spregevole. Ma quel giorno ieri è arrivato anche per il, non meno responsabile di quanto accaduto. Non ci siamo accorti, non abbiamo colto: il “mea culpa” arriva direttamente dalla voce di Signorini, a cui bisogna riconoscere il merito di aver gestito ...

