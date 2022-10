La malattia di Giorgia Soleri: “Provo rabbia e terrore”. Cos’è la fibromialgia (Di martedì 4 ottobre 2022) Giorgia Soleri torna sui social per raccontare un’altra pagina dolorosa della sua vita. Un’altra, la malattia di Giorgia Soleri. Non solo endometriosi, di cui parla spesso. Anche la fibromialgia, che ha scoperto da poco e che le causa non poco disagio, condizionando negativamente la sua vita. Ne ha parlato con i suoi follower in un lungo messaggio su Instagram, il suo canale preferito per porre l’accento su questioni che la riguardano in prima persona ma che potrebbero interessare una platea molto vasta. Così apprendiamo che Giorgia Soleri soffre anche di fibromialgia, una sindrome che la costringe a vivere nella rabbia e nel terrore. La diagnosi, solo qualche giorno fa, a proposito della quale ... Leggi su optimagazine (Di martedì 4 ottobre 2022)torna sui social per raccontare un’altra pagina dolorosa della sua vita. Un’altra, ladi. Non solo endometriosi, di cui parla spesso. Anche la, che ha scoperto da poco e che le causa non poco disagio, condizionando negativamente la sua vita. Ne ha parlato con i suoi follower in un lungo messaggio su Instagram, il suo canale preferito per porre l’accento su questioni che la riguardano in prima persona ma che potrebbero interessare una platea molto vasta. Così apprendiamo chesoffre anche di, una sindrome che la costringe a vivere nellae nel. La diagnosi, solo qualche giorno fa, a proposito della quale ...

