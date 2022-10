Giannone all’ultimo respiro | la Turris batte la Gelbison in Coppa Italia

Leggi su anteprima24

(Di martedì 4 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiTorre del Greco (Na) – Dopo la netta sconfitta in campionato contro il Catanzaro, larialza subito la testa e lo fa eliminando al primo turno delladi serie C la. Per fare suo il derby campano, però, i corallini devono attendere il terzo minuto di recupero dopo il novantesimo, quando, gettato nella mischia nella ripresa, spedisce alle spalle di Vitale il pallone della qualificazione. Un successo di misura per la formazione di Padalino che sabato tornerà in campo per il campionato facendo visita al Monterosi. Una beffa, invece, per l’undici di De Sanzo, ma l’obiettivo resta il girone C di serie C e nel prossimo turno ci sarà l’affascinante sfida casalinga con un Foggia attardato in classifica rispetto ai ...