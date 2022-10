Fontana e Moratti evitano anche di vedersi (Di martedì 4 ottobre 2022) Separati in Regione dove entrambi ambiscono a correre per la medesima carica alle elezioni regionali del 2023. Non si placa il conflitto in casa Centrodestra tra il presidente della regione Attilio Fontana e Letizia Moratti, inaspritosi alla luce dei risultati dell’ultima tornata elettorale. Moratti e Fontana sono separati in Regione dove entrambi ambiscono a correre per la medesima carica “Io penso alla Lombardia e mi concentro sulla Lombardia” ha risposto Fontana in un punto stampa al Pirellone a chi gli chiedeva se avrebbe accettato di guidare il Ministero per l’Autonomia, dichiarandosi per l’ennesima volta convinto di essere il frontman del centrodestra per il rinnovo del mandato. L’atmosfera tra i due appare sempre più tesa. Nella giornata di ieri, per “sopraggiunti impegni istituzionali” Letizia ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 4 ottobre 2022) Separati in Regione dove entrambi ambiscono a correre per la medesima carica alle elezioni regionali del 2023. Non si placa il conflitto in casa Centrodestra tra il presidente della regione Attilioe Letizia, inaspritosi alla luce dei risultati dell’ultima tornata elettorale.sono separati in Regione dove entrambi ambiscono a correre per la medesima carica “Io penso alla Lombardia e mi concentro sulla Lombardia” ha rispostoin un punto stampa al Pirellone a chi gli chiedeva se avrebbe accettato di guidare il Ministero per l’Autonomia, dichiarandosi per l’ennesima volta convinto di essere il frontman del centrodestra per il rinnovo del mandato. L’atmosfera tra i due appare sempre più tesa. Nella giornata di ieri, per “sopraggiunti impegni istituzionali” Letizia ...

