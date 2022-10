Cristiana Capotondi, è nata la figlia, la dichiarazione: il padre non è Andrea Pezzi, i due si sono lasciati (Di martedì 4 ottobre 2022) Cristiana Capotondi ha dato in una sola volta al pubblico 3 enormi notizie. La prima era quella della nascita di sua figlia, Anna; la seconda era quella della separazione da Andrea Pezzi, avvenuta molto tempo fa ma non ufficializzata; la terza, quella attinente il ruolo fondamentale avuto da Pezzi durante la gravidanza. Cristiana Capotondi, è nata la figlia ma Andrea Pezzi non è il padre Alla fine, benché non ci fosse stata nessuna conferma da parte sua, Cristiana Capotondi era incinta davvero. Ma non, come tutti supponevano, di colui che si pensava fosse ancora il suo compagno. Per mezzo di Ansa, Cristiana ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 4 ottobre 2022)ha dato in una sola volta al pubblico 3 enormi notizie. La prima era quella della nascita di sua, Anna; la seconda era quella della separazione da, avvenuta molto tempo fa ma non ufficializzata; la terza, quella attinente il ruolo fondamentale avuto dadurante la gravidanza., èlamanon è ilAlla fine, benché non ci fosse stata nessuna conferma da parte sua,era incinta davvero. Ma non, come tutti supponevano, di colui che si pensava fosse ancora il suo compagno. Per mezzo di Ansa,...

