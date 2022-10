Cosa dice la classifica dopo le prime giornate di Serie A? (Di martedì 4 ottobre 2022) Presto, anzi prestissimo per dare verdetti. Eppure, dopo poche giornate di A è piuttosto interessante capire Cosa sta succedendo in vetta e in coda alla classifica. Perché al di là di pronostici e quotazioni pre-campionato, ci sono già le prime sorprese e le prime conferme. Il Napoli di Spalletti, squadra meno favorita tra le big five, guida il vertice della Serie A assieme all’altra outsider che non molla mai: l’intramontabile Dea di Gasperini. L’Udinese di Sottil travolge e stupisce. La Juventus delude, disorienta e sembra perfino difficile un ritorno ai vertici dei bianconeri. Mezzo tracollo per l’Inter, favoritissima secondo i bookie per la vittoria dello scudetto. Inter, Roma e soprattutto Milan sono le tre di rincorsa, e dai rossoneri ci si aspetta ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 4 ottobre 2022) Presto, anzi prestissimo per dare verdetti. Eppure,pochedi A è piuttosto interessante capiresta succedendo in vetta e in coda alla. Perché al di là di pronostici e quotazioni pre-campionato, ci sono già lesorprese e leconferme. Il Napoli di Spalletti, squadra meno favorita tra le big five, guida il vertice dellaA assieme all’altra outsider che non molla mai: l’intramontabile Dea di Gasperini. L’Udinese di Sottil travolge e stupisce. La Juventus delude, disorienta e sembra perfino difficile un ritorno ai vertici dei bianconeri. Mezzo tracollo per l’Inter, favoritissima secondo i bookie per la vittoria dello scudetto. Inter, Roma e soprattutto Milan sono le tre di rincorsa, e dai rossoneri ci si aspetta ...

borghi_claudio : Accendo la televisione e a @Ariachetira sento MARZIO BREDA che dice che il ministero della difesa non può essere af… - ivanscalfarotto : Lorenzo dice una cosa vera: siamo partiti 4 settimane fa con i sondaggi che ci davano al 4,5%. Qualcuno (della cui… - polarga30269477 : @partenopea_1926 L altra cosa dice pirla forse? Mi sembra la cantante ex dei Vianella di cui non ricordo il nome - ComGrazia : RT @LaZanzaraR24: Cruciani: 'Non solo #RulaJebreal non chiede scusa, ma dice addirittura che la risposta della Meloni e dei suoi sta crean… - GianfrancoRighi : @ClaraDarioLor @PaoloBorg @antonio_bux @nonmiscrivere8 @agostinoferro1 Brutta cosa la mancanza di competenza... ma… -