Buddy al Parco Moretti 9 ottobre 2022

Leggi su udine20

(Di martedì 4 ottobre 2022) Ore 9.00YOGA con Barbara Pagnutti.Barbara è insegnante di yoga certificata Alliance International, e facilitatore Natural Therapy.“Porto in ogni lezione le mie esperienze personali di 25 anni di lavoro e costante aggiornamento. In questo incontro cosa andremo a conoscere il nostro corpo, rimanendo nel suo ascolto, con calma ci focalizzeremo sul nostro respiro consapevole e… ” Venite a provare!Cosa serve: un tappetino, un cuscino grande e una copertina.Per partecipare alla lezione è richiesta la prenotazione, tel. 3398124592 Ore 10.00APERTURAMARKETMercatino artigiano e vintage Dalle 10.00 alle 18.30L’ANGOLO DI PYTTIPANNA A pochi giorni dall’uscita del suo secondo libro, Pyttipanna sarà nostra ospite alI curiosi e gli appassionati di uncinetto potranno approfittare dell’occasione per due ...