Almeno 4 persone sono morte e diverse decine sono disperse a causa di una valanga sull'Himalaya (Di martedì 4 ottobre 2022) Martedì nella parte indiana dell'Himalaya una valanga ha travolto un gruppo di alpinisti composto da 41 persone: 4 di loro sono morte e decine sono ancora disperse. Otto sono vive e sono state portate in salvo, secondo quello che hanno

