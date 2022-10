Zuppa di Porro 2 ottobre 2022

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 2 ottobre 2022)di. Soldati russi in ritirata rapper russo che si ammazza pur di non andare ad uccidere. Molinari sul vento di libertà che arriva dall’Iran e da Mosca. Sul gas incredibile pezzo di polito Che spiega come il problema del gas derivi soltanto dalla speculazione e non ci sia un problema di scarsità della materia prima. Peccato che proprio ieri come notano tutti i giornali non siano stati consegnati neanche 1 m³ di gas in Italia per problemi con l’Austria e proprio ieri il sole scrive che le piccole medie imprese non hanno contratti per il gas.ma oggi il pezzo che dovete leggere tutti quanti quello del professor battaglia sulla verità che ci spiega come il risparmio energetico sia una baggianata sia contro la nostra civiltà.riguardo poi alla politica la meloni ieri fa la sua prima uscita alla Coldiretti e dice una frasetta di cui non capisco una ...