Vlahovic in crisi? La Juventus risponde così, follia totale (Di domenica 2 ottobre 2022) Non è un momento semplice per Vlahovic; la società bianconera sembra pronta a dare una risposta decisamente importante. In questo primo scorcio di stagione, la Juventus sta faticando e non poco a imporre la proprio qualità e il proprio gioco. L’inizio di campionato è stato a dir poco deludente e ora bisogna cambiare marcia e farlo in fretta se non si vuole vivere un’altra stagione anonima; situazione peggiore in Champions League dove le due sconfitte consecutive compromettono in maniera significativa il passaggio del turno. Uno dei motivi per spiegare questa iniziale crisi della Juventus è senza dubbio la poca incisività dell’attacco con Vlahovic finito sotto i riflettori. LaPresseQuattro gol in campionato di cui uno soltanto su azione (il secondo con il Sassuolo). Tolte le due perle su punizione, ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 2 ottobre 2022) Non è un momento semplice per; la società bianconera sembra pronta a dare una risposta decisamente importante. In questo primo scorcio di stagione, lasta faticando e non poco a imporre la proprio qualità e il proprio gioco. L’inizio di campionato è stato a dir poco deludente e ora bisogna cambiare marcia e farlo in fretta se non si vuole vivere un’altra stagione anonima; situazione peggiore in Champions League dove le due sconfitte consecutive compromettono in maniera significativa il passaggio del turno. Uno dei motivi per spiegare questa inizialedellaè senza dubbio la poca incisività dell’attacco confinito sotto i riflettori. LaPresseQuattro gol in campionato di cui uno soltanto su azione (il secondo con il Sassuolo). Tolte le due perle su punizione, ...

serieB123 : Inter-Juventus e i nazionali: Bonucci, Vlahovic, Dimarco. Dalla crisi al riscatto - ZonaBianconeri : RT @TuttoJuve24: Juventus, anche in attacco le ragioni di una crisi: Di Maria e Vlahovic in ombra, Milik decisivo #Juventus #Juve #Allegri… - TuttoJuve24 : Juventus, anche in attacco le ragioni di una crisi: Di Maria e Vlahovic in ombra, Milik decisivo #Juventus #Juve… - edicolasportiva : Toni: 'La crisi di Vlahovic? Colpa della Juve. Ma lui deve svoltare. E Milik...' - zazoomblog : Crisi Vlahovic-Juventus spunta fuori il ‘colpevole’: l’ex non si trattiene - #Crisi #Vlahovic-Juventus #spunta -