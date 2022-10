Nur - Sultan: Sinner forfait, Nardi annulla 3MP a Goffin e si qualifica (Di domenica 2 ottobre 2022) Luca Nardi ha centrato la qualificazione al tabellone principale dell'"Astana Open" (fino al 2019 il nome della capitale kazaka), da quest'anno promosso ATP 500 con un montepremi di 1.900.000 dollari, ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 2 ottobre 2022) Lucaha centrato lazione al tabellone principale dell'"Astana Open" (fino al 2019 il nome della capitale kazaka), da quest'anno promosso ATP 500 con un montepremi di 1.900.000 dollari, ...

