Napoli solo al comando, uragano azzurro sul Torino (Di domenica 2 ottobre 2022) Il Napoli vince, convince e al momento è da solo in vetta alla classifica del campionato, Spalletti ha trovato la chiave del suo modulo tattico Il Napoli vince, convince e al momento è da solo in vetta alla classifica del campionato, Spalletti ha trovato la chiave del suo modulo tattico. Dal 4-2-3-1 al 4-3-3, gli azzurri hanno trovato la loro impronta e l’arretramento di Zielinski a mezzala giova a tutto lo scacchiere. Il polacco ha evidenti compiti di collante tra centrocampo e attacco, spesso risulta decisivo con le sue giocate. La squadra gira e contro il Torino si abbatte proprio come un vero uragano. Anguissa e Kvara chiudono la pratica in poco più di mezz’ora, la vetta è lì e il Napoli non ha nessuna intenzione di mollarla. Lo scrive La Gazzetta dello ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 2 ottobre 2022) Ilvince, convince e al momento è dain vetta alla classifica del campionato, Spalletti ha trovato la chiave del suo modulo tattico Ilvince, convince e al momento è dain vetta alla classifica del campionato, Spalletti ha trovato la chiave del suo modulo tattico. Dal 4-2-3-1 al 4-3-3, gli azzurri hanno trovato la loro impronta e l’arretramento di Zielinski a mezzala giova a tutto lo scacchiere. Il polacco ha evidenti compiti di collante tra centrocampo e attacco, spesso risulta decisivo con le sue giocate. La squadra gira e contro ilsi abbatte proprio come un vero. Anguissa e Kvara chiudono la pratica in poco più di mezz’ora, la vetta è lì e ilnon ha nessuna intenzione di mollarla. Lo scrive La Gazzetta dello ...

sscnapoli : ???? Te la senti…? ?? Non perdere l'opportunità di fare tua una Maglia Halloween edizione speciale indossata dai gioc… - CalcioNews24 : Uragano #Napoli da solo in vetta ?? - JSpark808 : @_esegesi_ @Inter Sinceramente fatico a trovare una squadra sulla quale non grandini da questo punto di vista, guar… - Juliano34gmail1 : giordanoe bagni giocatori più forte dei anni 80 Ferrara Francini carnevale de Napoli tutti in nazionale Renica c'er… - rooster1000 : Oggi la #gazzetta prima pagina #leao forte per carità e solo un fondo per #Anguissa poi sconfitta #inter in sesta p… -