Moto3 Gp Thailandia 2022 | Foggia | “Mai vinto partendo dalla pole”

(Di domenica 2 ottobre 2022) “È stata una gara davvero provante ma fantastica, perché non mi era mai capitato di partiree vincere. Io lo volevo con tutto il cuore. Durante la gara c’è stata un po’ di confusione sul dashboard e pensavo di aver ricevuto un warning. Poi ad un certo punto mi segnalava che mancavano due giri e invece sono passato sul traguardo con la bandiera a scacchi. Sono molto soddisfatto di tutto il weekend e a fine gara sapevo di averne per staccare gli altri e ho dato tutto per aumentare il gap”. Queste le parole di Dennisin seguito al GP divalido per il mondiale. Il pilota romano del team Leopard diventa secondo in classifica, complice il ritiro di Garcia, anche se il distacco da Guevara rimane consistente. SportFace.